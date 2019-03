Benigni è Geppetto nel Pinocchio di Matteo Garrone. Nel cast anche Gigi Proietti

John Malkovich, papa a San Pietro: star sul set di Sorrentino

E' uno dei film più attesi dei prossimi mesi., il classico di Collodi, diretto da. Il regista di, che ha recentemente vinto, tra cui miglior film e miglior regia, da mesi sta preparando la sua versione di una delle favole più conosciute al mondo. E proprio nel corso della serata dei David,, chiamato a consegnare il premio alla carriera a, ha reso ufficiale la sua partecipazione al progetto di Garrone.Lui, che anni fa, diresse il suo di Pinocchio, un kolossal in cui l'attore toscano, recitava nei panni del celebre burattino. Oggi, è stata diffusa la prima foto con Benigni scattata sul set del film di Garrone, in cui si vede l'attore, dal volto scavato e con la barba, nei panni di Geppetto, il falegname che dà la vita a Pinocchio. Del progetto, dall'eco internazionale, si conoscono pochissimi dettagli. Le riprese sono iniziate lo scorso 18 marzo e proseguiranno tra Toscana, Lazio e Puglia per un totale di 11 settimane, ma l'elemento più interessante riguarda il cast di attori scelti da Matteo Garrone.Per la parte di Pinocchio bambino è stato scelto Federico Ielapi, 8 anni, che ha già recitato in un film molto popolare, Quo Vado, al fianco di Checco Zalone. Altro attore di peso è Gigi Proietti, nella parte di Mangiafuoco, per la coppia del gatto e la volpe, che nella celebre serie televisiva anni Settanta girata da Luigi Comencini fu interpretata da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, il regista ha selezionato Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini. Curioso il ruolo che Matteo Garrone ha affidato a Marcello Fonte - premiato a Cannes come miglior attore per Dogman – che in Pinocchio sarà Pappagallo.