Doctor Strange, Cumberbatch ci prova ancora: «Più volti e più poteri»

L’idea di una serie di realtà-specchio ha già fatto centro al botteghino: “Spider-Man: no way home” ha messo in scena non uno, ma tre versioni dell’Uomo Ragno (Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire) e ora “Doctor Strange nel multiverso della follia”, da domani in sala, alza il tiro. Al protagonista (nato dai fumetti di Stan Lee quasi 60 anni fa) torna a prestare il volto Benedict Cumberbatch: «La parte più interessante – commenta durante l’incontro stampa – è vedere cosa impari dalle decisioni che prendono le altre declinazioni di sé. Cosa succede quando le circostanze cambiano? È divertente e al tempo stesso terapeutico cambiare il modo con cui lo stesso personaggio parla o cammina. Questa complessità mi sembra un dono».

Il nuovo cinecomic Marvel dalla virata horror, grazie allo zampino del regista Sam Raimi, riporta in scena Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), che nella serie WandaVision su Disney+ ha subito uno dei cambiamenti più affascinanti dell’MCU (Marvel Cinematic Universe). La new entry più attesa? La teen America Chavez (Xochitl Gomez), eroina in erba LGBT+. «Rimarrete stupiti – promette Cumberbatch – perché ha una bravura incredibile».

E a chi critica i blockbuster il 45enne attore londinese risponde: «C’è spazio a sufficienza per tutti i generi. Spider-Man porta di nuovo la gente al cinema? Allora ben venga, perché se il pubblico ritorna in sala allora si ferma a guardare anche altro, come “Il potere del cane” (il film di Jane Campion ora su Netflix, che gli è valsa la nomination agli Oscar, ndr)». Intanto tra sequenze action mozzafiato, effetti speciali da capogiro e villain sempre più arrabbiati, lo Stregone moltiplica «non solo la sua forza ma il suo potenziale emotivo». E se lo dice Cumberbatch c’è da crederci...

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 06:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA