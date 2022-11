Ben Affleck e Matt Damon, Artists Equity è il loro progetto per rivoluzionare il mondo del cinema

di Redazione web

Ben Affleck e Matt Damon hanno intenzione di rivoluzionare il mondo del cinema. I due attori (che sono anche molto amici), stanno lavorando ad un progetto ambizioso che ha come obiettivo migliorare il lavoro dei colleghi.

Il progetto

Il nuovo progetto a cui Ben Affleck (che sarà l'amministratore delegato) e Matt Damon (il direttore creativo) stanno lavorando si chiama "Artists Equity" ed è una società di produzione.

I due attori, che hanno ottenuto un finanziamento molto cospicuo da RedBird Capital Partners (si tratta di 100 milioni di dollari), vogliono rivoluzionare il mondo del cinema, dando un profitto superiore agli attori, ai tecnici e a tutti gli adetti.

L'amicizia tra Ben Affleck e Matt Damon

I due attori sono cresciuti insieme ad Hollywood e insieme hanno collezionato moltissimi successi. Hanno lavorato a film che hanno incassato 10,7 miliardi di dollari al botteghino globale e in tutto i due contano tre Oscar: due per Affleck e uno per Damon.

