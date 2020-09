Beatrice Valli, l'esperienza a Venezia è da incubo: «Hanno rubato tutto quello che avevamo»

al centro delle polemiche di oggi per il meme con

Adriana Volpe e la crisi con il marito Roberto Parli, lei risponde così

Si continua a parlare diQuesta volta perché è stata vittima di un furto. L'ex protagonista diè stata derubata a Venezia, dove è in corso la Mostra del Cinema. La Valli e il compagno Marco Fantini hanno sfilato sul red carpet ed esibito dei preziosi outfit attirando l'attenzione dei fan e dei ladri.Beatrice ha condiviso sul suo profilo Instagram delle stories dove ha denunciato di essere stata derubata. Nella refurtiva sono finiti principalmente i vestiti della coppia, di un valore considerevole. «Sono venuti a rubare tutto ciò che avevamo» ha ammesso spiegando che i delinquenti hanno distrutto tutto quello in cui si sono imbattuti per rubare gli outfit di entrambi.L'esperienza veneziana non è stata delle migliori. Solo questa mattina Beatrice Valli è finita nella bufera social dopo la partecipazione al. L'influencer da 2,6 milioni di followers ha sfilato sul red carpet con un vestito da sogno firmatoLa Valli ha ricondiviso un meme in cui era stata taggata che la metteva a confronto poco elegantemente con l'ex parlamentare Nunzia De Girolamo. Si legge «Quando ordini su internet» in corrispondenza della Valli, e «quando ti arriva a casa» accanto alla De Girolamo.