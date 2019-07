Battiti Live, la terza puntata in diretta da Trani: Sul palco Benji & Fede, Sergio Sylvestre e i Giant Rooks

Martedì 23 Luglio 2019, 18:59

Mercoledì 24 luglio in prima serata su Italia 1 torna “”, l’evento musicale itinerante di Radionorba presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci. La terzapuntata è diretta da trani, come sempreSono tantissimi i nomi che saliranno sul palco di Battiti Live, nella terza puntata, da piazza Quercia a Trani::, con “Dolceamaro”, realizzata in collaborazione con Barbara d’Urso;, tra le protagoniste dell’ultima edizione di Amici;band che festeggia 20 anni di carrierail rappere la cantante popa. In scaletta anche iImmancabile l’appuntamento cone la sua “discoteca italiana”, un remix di successi di ogni tempo pensato in esclusiva per RADIONORBA BATTITI LIVE. La webstar e attrice 15enne, Mariasole Pollio, 'inviata speciale' nella piazza, darà voce ai numerosi fan che potranno interagire rivolgendo domande ai loro beniamini.