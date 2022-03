Il nuovo Batman-detective in una Gotham da brividi

L’oscurità è densa, vischiosa, ineluttabile nella Gotham City del nuovo Batman Robert Pattinson, ultima variazione sul tema dell’uomo pipistrello, personaggio ormai ultraottantenne. Nelle mani del regista Matt Reeves (“Cloverfield”, “Il pianeta delle scimmie”), quello che per tutti era l’affascinante “supereroe senza superpoteri” diventa piuttosto un investigatore che cerca indizi e risolve indovinelli. «Batman ha iniziato come detective, quindi, trovare un modo per tornare a quello status, eliminando l’aspetto fantasy di un supereroe DC ma pur sempre ambizioso, è stata un’idea davvero entusiasmante. Trovo che, nell’ambito di un lavoro di genere, la cosa importante è trovare una visione personale, e le storie di Batman lo consentono», ha scritto Reeves nelle note di regia.

Questo “The Batman”, al cinema da domani, racconta di un giovane vendicatore mascherato la cui identità è ancora in via di sviluppo. È un processo di ricerca, quello di Pattinson/Batman, che si muove in una città meravigliosamente disegnata con architetture e colori che rendono palpabile il senso di malignità e corruzione. Lo è nel percorso del personaggio dalla sete di vendetta a una consapevolezza nuova e diversa, ma anche in quello artistico del film: dai toni puramente noir – in molti, giustamente, hanno notato che siamo dalle parti di David Fincher – alle incursioni horror, alle virate apocalittiche dentro una dimensione che, nelle scazzottate, rievoca persino il “Pow! Kapow!” dei fumetti vintage.

La chiave di detection di “The Batman” si esprime forte nella sfida tra Wayne/Batman e il villain di turno, ovvero l’Enigmista. L’eroe cupo e solitario va a caccia del cattivo (Paul Dano, vibrante e inquietante), che sta mietendo vittime tra i pezzi grossi di Gotham risolvendo rompicapi. Si muove nell’oscurità tra personaggi equivoci, incontra il Pinguino (un irriconoscibile ed efficace Colin Farrell), il molto ambiguo Carmine Falcone (John Turturro) e la seducente Catwoman (Zoë Kravitz), mentre emergono in modo sempre più prepotente la corruzione di un sistema basato sulle menzogne, la frustrazione generata da una classe dirigente inquinata e generatrice di violenza, le promesse di rinnovamento, sempre ripetute e sempre disattese, che lasciano ogni giorno più soli i più fragili. I quali, così, rischiano di diventare cattivissimi.

La nuova, ennesima rielaborazione di un personaggio e di un immaginario che ci accompagnano da decadi è stata salutata con soddisfazione dalla maggior parte dei critici internazionali, che premiano l’efficacia dell’ex-vampiro Robert Pattinson nel ruolo e la ricerca di Matt Reeves verso territori meno scontati e più sofisticati rispetto al classico film di supereroi. In quasi tre ore di racconto, però, questo Batman disperde il suo potenziale esplosivo e sfilaccia la forza emotiva del personaggio, che rischia di affaticare anche gli spettatori più motivati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 06:35

