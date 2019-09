Sorpresa in aeroporto: il passeggero è James Bond

Sorpresa questa mattina nell'aeroporto di Bari, dove è atterrato Daniel Craig, l'attore che vestirà i panni di James Bond anche nel prossimo film dedicato al super agente segreto: No time to die.

E nonostante il set della 25esima pellicola sulle avventure di Bond sia stato allestito anche a Gravina, dove la troupe cinematografica dovrebbe trattenersi fino alla fine di settembre, l'attore si è subito diretto a Matera in auto.

È proprio tra i sassi di Matera, infatti, che si gireranno le prossime scene tra ineguimenti e fughe. Lunedì 9 Settembre 2019, 14:06

