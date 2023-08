Barbie mania anche in Russia: ecco come i cinema sono riusciti ad aggirare le sanzioni occidentali

di Redazione Web

Anche in Russia impazza la moda per Barbie. Con l’uscita nelle sale del film Barbie, diretto da Greta Gerwig e distribuito da Warner Bros, è scoppiata una vera e propria mania. Ma se ci sono milioni di persone nel mondo che già hanno avuto il piacere di guardare il film, in Russia purtroppo non è stato possibile. Dallo scorso anno, infatti, l’azienda hollywoodiana ha lasciato il territorio del Cremlino, seguendo la scia delle sanzioni imposte dall’occidente. Ma i cinema della Russia, desiderosi a loro volta di cavalcare l’onda della domanda di Barbie, hanno trovato, rapidamente, un modo per proiettare la pellicola, dribblando le sanzioni dello stesso governo russo, che controlla ogni proiezione effettuata.

La richiesta

La Russia ormai è stata privata della maggior parte delle aziende cinematografiche occidentali (come Warner Bros, anche Disney, Paramount, Universal, Sony Pictures e Netflix hanno ritirato i loro contratti di fornitura russi), tanto che i cinema locali devono ingegnarsi. Oltre alle sanzioni, infatti, lo stesso Cremlino, tramite il suo Ministero della Cultura, controlla le proiezioni, al fine che non si diffondano modelli e stili di vita occidentali, peraltro centrali nel film di Greta Gerwig.

La svolta

Dallo scoppio della guerra, Barbie sembra essere la svolta.

