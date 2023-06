Barbara Ronchi: «Io, archeologa sul set. I premi non mi hanno cambiata»

di Paolo Travisi

Ai David di Donatello, i riflettori si sono rivolti a Barbara Ronchi, miglior attrice per Settembre, fino a quel momento nome noto principalmente agli addetti ai lavori, e che ora invece richiama selfie in strada. Da poco è tornata da Cannes, dov’era insieme a Bellocchio per Rapito, e dal 18 al 24 giugno sarà la madrina del Pigneto Film Festival, rassegna cinematografica che offrirà agli appassionati di cinema la possibilità di assistere a film, incontrare attori e autori durante una serie di eventi a ingresso gratuito.

Il David cosa ha cambiato?

«È stato bello ricevere un attestato di stima e un affetto che poche volte è capitato di vedere, ma artisticamente non è cambiato nulla».

Dopo il premio, l’esposizione internazionale a Cannes. Più divertimento o agitazione?

«Direi serenità. Ci sono dei momenti da festeggiare e quando il festival di Cannes ti invita non si può farne a meno, per questo non avevo alcun tipo di timore. In questo lavoro ci sono momenti su e momenti giù, per cui quando va tutto bene bisogna far festa».

Con Bellocchio, l’incontro in due momenti diversi della sua vita. Che significa per lei?

«Bellocchio è stata la mia educazione sentimentale al cinema, il primo a darmi un ruolo importante in Fai bei sogni, quando ero appena uscita dall’accademia, ma incontrarlo di nuovo dopo qualche anno, in cui ero più matura per un ruolo molto più complesso, è stato importante per la mia crescita professionale».

Difficile il ruolo in “Rapito”?

«Sì, perché era una madre disperata, arrabbiata, ferina, molto più simile a un animale che a una donna. Quando a una mamma portano via il figlio, non si sa cosa possa diventare».

Lei non è figlia d’arte, si è mai sentita una outsider?

«Mi sono laureata in archeologia e quando ho deciso di fare l’attrice, sono andata in accademia, perché ho pensato che avere vicino persone con gli stessi sogni e paure, mi avrebbe fatto sentire più sostenuta. Infatti i miei compagni di studio sono stati coloro che più mi hanno aiutato in questo lavoro».

Laureata in archeologia, cosa c’è di affascinante nella storia?

«Cose accadute che possono riaccadere. Per esempio le agorà, le piazze dove le persone parlavano e c’era chi ascoltava, come in teatro, e questo mi sembra che non sia cambiato. C’è sempre voglia di parlare e di ascoltare».

Al Pigneto Film Festival, sarà madrina, cosa le piace di questa rassegna?

«L’idea di sostenere un festival che riporta il cinema nel proprio quartiere e che finanzia la possibilità di girare nel quartiere. È una sorta di resistenza alle difficoltà nel nostro settore».

