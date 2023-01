Enrica Guidi, la 'Tizzi' del Bar Lume: «Mi piacerebbe un ruolo drammatico»

di Valerio Di Marco

Tornano dal 9 gennaio in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su Now, le commedie a tinte gialle de I Delitti del BarLume. Tre nuove puntate della produzione Sky Original, co-prodotta con Palomar e giunta alla decima stagione, in onda per tre lunedì alle 21:15. Tra i protagonisti, Enrica Guidi interpreta la barista Tiziana Guazzelli.

Siamo alla decima stagione. Come si è evoluto il suo personaggio?

«In 10 anni la Tizi è cambiata molto. All'inizio era giovane, spensierata; poi è cresciuta, ha acquisito la maggioranza delle quote del bar, ha cambiato look, è diventata più seria. Oggi è una madre, con tutti i problemi del caso».

Come si è trovata a lavorare con attori famosi come Alessandro Benvenuti, Corrado Guzzanti e Filippo Timi?

«All'inizio era tutto nuovo per me. Mi rapportavo molto con Filippo, poi man mano si sono aggiunti gli altri. Una bellissima esperienza per me, sia lavorativa che umana».

L'impressione che si ha è di un cast molto affiatato.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 09:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA