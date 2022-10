'Backstage - Dietro le quinte', il nuovo dance movie con Cosimo Alemà. Ecco quando esce e dove vedero

Cosimo Alemà, Yuri Pascale, Aurora Moroni e Giuseppe Futia ci parlano della musica di 'Backstage - Dietro le quinte'. Backstage – Dietro le quinte è un dance movie prodotto da Eagle Pictures e diretto da Cosimo Alemà, disponibile in esclusiva su Prime Video dal 13 ottobre.

Di cosa parla

Il film, girato interamente a Roma (tra le location principali anche il Teatro Sistina), racconta di un gruppo di talentuosi e giovani artisti che si sfidano a colpi di canto e danza per entrare a far parte del cast di un importante spettacolo. Ad interpretarli, nove attori alla loro prima esperienza cinematografica, scelti nel corso di oltre 1400 casting in tutta Italia: Giuseppe Futia, Beatrice Dellacasa, Riccardo Suarez, Geneme Tonini, Aurora Moroni, Ilaria Nestovito, Gianmarco Galati, Yuri Pascale, Matteo Giunchi.

A completare il cast, Giulio Pampiglione, Giulio Forges Davanzati, Irene Ferri, Jane Alexander e Adolfo Margiotta.



