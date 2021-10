Baby Boss 2 - Affari di Famiglia: Alec Baldwin e James Marsden al doppiaggio. Featurette esclusiva

Il 7 Ottobre arriva sul grande schermo, Baby Boss 2 - Affari di Famiglia regia di Tom McGrath, distribuito da Universal Pictures e prodotto da DreamWorks Animation. Dopo il grande successo di incassi e la Nomination agli Oscar tornano sul grande schermo i fratelli Templeton, Tim e Ted ormai ex Baby Boss. In questa featurette in esclusiva del film, vi portiamo alla scoperta del nuovo Baby Boss ma soprattutto vediamo Alec Baldwin, James Marsden e Amy Sedaris alle prese con il doppiaggio. Crediti video e foto: per gentile concessione di Universal Pictures Italia e DreamWorks Animation

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 12:03

