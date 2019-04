In Avengers: Endgame c'è il primo personaggio gay nella storia dei film Marvel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E il film conterrà anche ildell'MCU, stando a quanto affermato dallo stesso co-regista, fratello dell'altro regista Anthony, in un'intervista a Deadline: Russo è protagonista di una scena nel film in cui interpreta un personaggio addolorato dalla morte del suo compagno,. «Una rappresentazione molto importante - ha detto Russo - per noi era importante mostrare un personaggio gay».L'uomo interpretato da Joe è un civile, non un supereroe: all'inizio del film appare come membro di un gruppo di supporto per coloro i cui cari sono morti, uccisi da Thanos in Avengers: Infinity War,. Il personaggio parla del suo compianto partner, e racconta che sta per avere il suo primo appuntamento dopo la sua scomparsa: un ruolo non importante in una scena fugace, che però rappresenta la prima scena esplicitamente gay nel Marvel Cinematic Universe.«Volevamo che fosse casuale, il personaggio che interpreto è gay ma questo fa parte della vita quotidiana: tentiamo di rappresentare le persone comuni - ha aggiunto il co-regista - Questi film sono globali, vengono visti da tantissime persone, anche in Paesi in cui l'omosessualità è vietata. Il pubblico deve rispecchiarsi in ciò che vede, identificarsi con qualcuno: vogliamo che percepisca il nostro sostegno».