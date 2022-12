Avatar negli abissi, un kolossal tra ecologia e famiglia

di Paolo Travisi

La famiglia è la sola vera fortezza, lo dice il protagonista di Avatar 2 - La via dell’acqua, l’ex Marine Jack Sully, che da essere umano è divenuto un Navi, specie che abita il pianeta Pandora, dove vive felice insieme alla nativa Netiry ed ai loro cinque figli, tre biologici e due adottivi. E James Cameron, padre di cinque figli e creatore dei più potenti block buster del cinema contemporaneo, Terminator, Titanic, Alien, Avatar, di genitorialità biologica e creativa, ne sa qualcosa.

In questo secondo episodio, (in uscita oggi con Disney), che abbiamo atteso per ben 13 anni, Cameron ci riporta su quel pianeta, nuovo oggetto del desiderio della nostra bellicosa specie - perché la Terra sta morendo ed abbiamo bisogno di nuove risorse da sfruttare - dove vivono i Navi, esseri viventi più evoluti della razza umana, connessi con la grande madre, la natura. Il primo Avatar, ebbe quell’effetto wow, (che qui si perde, nonostante le scene di un realismo mai visto) dato da una tecnologia 3D superiore a qualsiasi altro prodotto, da stordire la percezione dello spettatore. E gli effetti al box office ripagarono con quasi 3 miliardi di dollari, il più alto della storia del cinema. Questo secondo lavoro, che ha avuto un costo di 250 milioni di dollari, per essere un successo deve raggiungere la nobile cifra di 2 miliardi. Impresa titanica, ma Cameron ama la sfida, a tal punto che non ha limato di un minuto la durata: 3 ore e 10 minuti che equivalgono a una miniserie tv.



