Da Titanic al carcere, attore arrestato per aver tentato di uccidere l'ex fidanzata

Il suo era un ruolo secondario, ma è apparso nei momenti cruciali del film e molti appassionati lo ricorderanno sicuramente. L'attore, noto soprattutto per la comparsa in Titanic, è stato arrestato con l'accusa dinei confronti della suaL'attore, nel film, interpretava l', e compariva per la prima volta accanto al capitano nel momento in cui comincia l'evacuazione dei passeggeri. Il personaggio interpretato da Chapman, poi, compariva poco dopo: era proprio il suo cadavere, quello da cui Rose () recupera il fischietto con cui riesce a rendere nota la propria posizione ai soccorritori.Oggi, però, Chapman è balzato agli onori della cronaca per un fatto poco edificante: la sua ex, con cui aveva interrotto la relazione circa cinque anni fa, lo ha denunciato per aggressione. Secondo indiscrezioni, la donna aveva chiesto a Chapman di cancellare alcuneche lui ancora conservava, e l'attore, di tutta risposta, l'aveva aggredita e presa per il collo,. Solo la resistenza della donna, che lo ha morso ed è riuscita a divincolarsi e a fuggire, ha permesso di evitare l'omicidio. Chapman è stato arrestato e poi rilasciato: su di lui pende unaper tentato omicidio e unalla donna.