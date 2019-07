Taormina festival, Aspromonte alla riscossa con Calopresto e Fonte

TAORMINA - «Con Aspromonte - La terra degli ultimi ho chiuso un cerchio: ho raccontato i nostri padri e la cultura del ritorno. Avevo bisogno di tornare alla terra e alla semplicità oggi che il mondo va così veloce».



Nato a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, Mimmo Calopresti è tornato in quei luoghi per girare il suo nuovo film riportando l’orologio indietro fino agli anni ‘50, quando da quelle parti non c’era nulla, se non l’isolamento. Mancava il dottore e le donne morivano anche di parto, per l’educazione dei bambini c’era solo una maestra appena arrivata dal nord (Valeria Bruni Tedeschi). Soprattutto non c’era una strada che collegasse gli africoti al resto del mondo. Ispirandosi al libro Via dall’Aspromonte, Calopresti ha raccontato proprio della grande ribellione degli abitanti di quel paese, che si sono messi a costruire una strada tutti insieme, con le loro mani.



«Gli ultimi sono tanti e hanno bisogno di esistere e di contare. Hanno bisogno di strade importanti. Siamo tutti ultimi, dobbiamo riconoscerci, guardarci e darci una mano. Per dirlo, ho voluto fare un cinema avventuroso come quello che vedevo da ragazzino. Ho scelto di spogliarmi dell’idea dell’autore, perché qui la storia è più importante di me». Nel cast di Aspromonte, che arriverà al cinema il 17 ottobre, ci sono anche Francesco Colella, Marcello Fonte (nella foto con Mimmo Calopresti), Sergio Rubini ed Elisabetta Gregoraci.

Giovedì 4 Luglio 2019, 07:25

