Asia Argento ha deciso di rispondere alle accuse di Jimmy Bennett dal medesimo studio tv, quello di Massimo Giletti, utilizzato dal baby attore. L'attrice e regista sarà ospite a Non è l'arena,

. Domenica scorsa Bennett ha ribadito a Giletti di essere stato violentato dalla figlia di Dario Argento quando era solo un 17enne.



Si prepara una resa dei conti, dunque, anche se la Argento è già andata al contrattacco in un'intervista alla DailyMailTv in cui ha accusato Bennett di essere un bugiardo. Dopo aver parlato tra i singhiozzi del suo rapporto «aperto» con lo chef Anthony Bourdain («ci tradivamo a vicenda, ma ci amavamo») morto suicida nel giugno scorso e dal dolore da lei provato, l'attrice, ha detto che «è stato Bennett a saltarmi addosso quando aveva 17 anni e io 37. Bourdain lo pagò 200mila dollari per tenerlo lontano dalle nostre vite».​

Mercoledì 26 Settembre 2018

in onda domenica 30 settembre, alle 20.30 su La7«La chiamavo mamma». ha rivelato.Prima di domenica, Asia apparirà in tv per una delle ultime puntate da giudice di X Factor. Giovedì sera andrà infatti in onda