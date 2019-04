Choc a Napoli, accoltellato l'attore della Paranza dei bambini di Saviano

L'attore Artem Tkachuk, protagonista de «La paranza dei bambini», il film tratto dal romanzo di Saviano, è stato accoltellato questa notte. Il 18enne di origine ucraina, interprete di Tyson nella pellicola partenopea, è stato ferito mentre si trovava nella zona dei baretti a Chiaia in compagnia di un altro amico.



I due sono stati avvicinati da un gruppetto di ragazzini mentre passeggiavano su via Calabritto intorno alle 3 di stanotte. Artem ha riferito che i ragazzi che gli si erano affiancati gli hanno chiesto: «Sei del Rione Traiano? » e subito dopo lo hanno trafitto con un coltello.



Anche l'amico 21enne che era in sua compagnia è stato picchiato con calci e pugni, mentre Artec è stato ricoverato in ospedale, assistito al Loreto Mare dove gli hanno diagnosticato una prognosi di 20 giorni. Sulla vicenda indagano i poliziotti dell'ufficio prevenzione generale della Questura. Ultimo aggiornamento: 12:51