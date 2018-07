Arrestate per furto le due gemelle che amavano lo "shopping compulsivo" nel film "Come un gatto in tangenziale"

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non solo il proprietario le ha riconosciute subito per averle viste nel film. Ma le telecamere interne del negozio le hanno anche immortalate., le gemelle nel film parenti di Paola Cortellesi e personaggi simpatici e memorabili, nella fiction hanno due incontenibili passioni: per Franca Leosini e la sua trasmissione e per lo shopping compulsivo. Cioè per i furti negli esercizi commerciali.Ma a quanto pare anche nella vita. Ieri, questi i loro veri nomi, sono entrate in una profumeria di via Marmorata: si sono infilate in borsa due flaconi del profumo Creed, dal valore totale di 500 euro. In un attimo si sono poi dileguate. Il proprietario si è però accorto di tutto: ha controllato le telecamere di sorveglianza ed è andato dai carabinieri della stazione Aventino per presentare denuncia.Nella vita come sulla trama del set. Le gemelle attrici e comparse sono conosciute alle forze dell'ordine, sempre per reati dello stesso tipo anche se non hanno subito alcun tipo di condanna. E così i carabinieri si sono presentati a casa delle due e hanno trovato i flaconi. È partita la denuncia per furto aggravato in stato di libertà. E gli è andata bene: se fossero state fermate all'interno del negozio sarebbero state arrestate.