Domenica 6 Ottobre 2019, 21:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo week-end di APPena un minuto, il film ideato dae diretto da, ha fatto registrare buoni incassi e, soprattutto, ha visto uno spettatore illustre al cinema. All'Adriano di, in piazza Cavour, c'era infatti anche il presidente del Consiglio,, in compagnia del figlio.e il figlio Niccolò, avuto dall'ex moglie Valentina, si sono goduti la divertente commedia ideata dae poi, al termine della proiezione, ha posato per una foto ricordo insieme all'attore e comico romano e ad altri membri del cast, tra cuiUna visita d'onore, quindi, per il cast di APPena un minuto, che per l'occasione era anche comparso in sala per un saluto al pubblico al termine del film.