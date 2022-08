Anne Heche in coma: le condizioni dell'attrice dopo l'incidente stradale

Le condizioni di Anne Heche restano critiche. L'attrice di «Sei giorni, sette notti», che venerdì scorso è rimasta coinvolta in un grave incidente dopo che la sua auto è uscita fuori strada e si è schiantata contro il muro di una casa nel quartiere di Mar Vista a Los Angeles, è ricoverata in coma in ospedale.

Anne Heche in coma: come sta l'attrice dopo l'incidente stradale

Stando alle parole del portavoce, raggiunto dalla Cnn, l'attrice 53enne ha riportato una «una lesione polmonare significativa che richiede ventilazione meccanica e ustioni che richiedono un intervento chirurgico».

«Durante il fine settimana un rappresentante ha dichiarato che Anne era in condizioni stabili, ma le informazioni erano imprecise. È sempre rimasta in condizioni critiche, scivolando in coma in seguito all'incidente», ha spiegato un portavoce dell'attrice americana alla Cnn.

Non è ancora disponibile il risultato del prelievo del sangue fatto il giorno dell'incidente, ma al momento la Heche, in cura presso il Grossman Burn Center, è indagata per guida in stato di ebrezza. I vigili del fuoco di Los Angeles hanno riferito che la sua auto è finita fuori strada contro una casa a due piani nel quartiere Mar Vista di Los Angeles, «causando un danno strutturale ed esplodendo in un forte incendio». Per contenere l'incendio divampato è stato necessario l'intervento di 59 vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme solo dopo 65 minuti di intervento.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Agosto 2022, 13:49

