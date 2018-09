Anna Foglietta: «Sono andata dallo psicologo per diventare una mamma narcisista»

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

VENEZIA - Protagonista di Un giorno all'improvviso, film di Ciro D'Emilio presentato ieri a Venezia (Biennale Cinema) sul rapporto tra una madre difficile e il figlio aspirante calciatore, Anna Foglietta si è scoperta ambasciatrice convinta del cinema contro. E non solo.«Una donna che soffre di una malattia precisa: il narcisismo patologico. È autolesionista, e se non si sente riconosciuta diventa violenta e collerica».«Mi sono rivolta a uno psicoterapeuta. Inoltre produttore e regista hanno dedicato alla preparazione del film due mesi interi. Bastava un errore per farla scadere nel patetico».«Ma è la scoperta dell'acqua calda! Per una donna diventare madre è un evento critico: se sei una persona equilibrata lo superi senza tragedie, altrimenti sono guai. Sono una grande sostenitrice della psicoterapia. Penso che nella vita dovremmo farla tutti, non solo le madri».«Colpa nostra, se c'è una sola regista è perché le donne fanno pochi film».«Perché non siamo abbastanza emancipate. La rivoluzione dobbiamo ancora farla. Ci manca il coraggio di fare il grande salto, l'ambizione, la forza di prendere la parola. Dobbiamo diventare più sicure di noi stesse».Questo film, Il Contagio, La mafia uccide solo d'estate: ha voglia di impegno?«Sì. È esplosa la mia vera natura».«Se si riferisce a Riondino contro Salvini, credo che la risposta di Salvini sia stata molto poco elegante. Gli attori hanno il dovere di parlare: contro una simile potenza mediatica, sono gli unici che riescono a farsi sentire».