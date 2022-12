Angelo Badalamenti, morto il compositore di Twin Peaks e favorito di David Lynch. Aveva 85 anni

di Redazione web

Chi non ricorda l'ipnotica melodia della serie tv, Twin Peaks? Il compositore che la scrisse, Angelo Badalamenti, è morto all'età di 85 anni, dopo aver collaborato in diverse occasioni con il regista David Lynch, per il quale ha musicato vari suoi film, tra cui Blue Velvet, Una storia vera e Mulholland Drive.

«Il mio grande zio Angelo Badalamenti ha attraversato la barriera verso un altro piano dell'esistenza» ha scritto il nipote del noto compositore sui social, annunciando la morte dello zio passato a miglior vita.

Originario della Sicilia

Badalamenti, morto per cause naturali dovute probabilmente all'invecchiamento, era nato nel quartiere di Brooklyn a New York da una famiglia originaria della Sicilia, suo padre era di Cinisi, come testimonia anche il cognome ed era sempre rimasto legato al paese dei suoi genitori. Infatti, il nipote, per salutarlo ha anche scritto un post in italiano: «Chi ha vissuto una buona vita ha una buona morte».

Lunga carriera

Oltre alla sua longeva collaborazione con Lynch, Badalamenti ha scritto la colonna sonora di The beach di Danny Boyle e per Jane Campion e collaborato con registi come Eli Roth e artisti del calibro di David Bowie, Michael Jackson, Paul McCartney, e Dolores O'Riordan, la compianta cantante dei Cranberries.

Uno dei suoi ultimi lavori per il cinema è stato di nuovo per Twin Peaks nel 2017. Nella sua carriera ha vinto anche un Grammy Awards e un Emmy. Nel suo video quotidiano Weather Report su YouTube il regista David Lynch, oltre alle consuete previsioni meteo ha semplicemente detto: «No Music Today».

