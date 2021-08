Angelina Jolie sbarca su Instagram: il suo primo post è per il popolo afghano. «Non vi abbandonerò. Cercherò modi per aiutarvi»

Poche ore fa, la star di Hollywood Angelina Jolie è ufficialmente sbarcata Instagram con un profilo in cui si descrive come mamma, regista, inviata speciale per l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. E lo fa per un motivo ben preciso: diffondere le voci del popolo afghano, come scrive lei stessa nel suo primo post.

«Sono venuta su Instagram per condividere le loro storie e le voci di coloro che in tutto il mondo stanno lottando per i diritti umani»

E proprio nel primo post ha pubblicato una lettera e una foto di donne talebane, motivandola con queste parole: «Mi è stata inviata da un'adolescente in Afghanistan». Il post ha collezionato oltre 25mila like in un'ora.

Angelina, da sempre impegnata nella lotta per i diritti umani, cerca di dare il suo contributo per poter amplificare le voci di questi uomini e donne.

«Ero al confine con l'Afghanistan due settimane prima dell'11 settembre, dove ho incontrato i rifugiati afghani che erano fuggiti dai talebani. Questo accadeva vent'anni fa» aggiunge poi la Jolie, raccontando ai follower la sua esperienza di attivista e ambasciatrice dell'Unhcr. «È disgustoso - continua - vedere gli afghani sfollati ancora una volta a causa della paura e dell'incertezza che hanno attanagliato il loro Paese. Spendere così tanto tempo e denaro, aver versato sangue e perso vite solo per arrivare a questo, è un fallimento quasi impossibile da capire».

E conclude: «Non vi abbandonerò. Continuerò a cercare modi per aiutare. E spero che vi unirete a me».

