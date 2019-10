Martedì 8 Ottobre 2019, 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'anteprima diha portato aAngelina Jolie e Michelle Pfeiffer in quello che è stato un grande evento per la città e per gli appassionati di cinema. Ma anche per le super cattive arriva l'ora di cena. Per la sua,ha scelto, il roof di, ristorante stellato che in cucina vanta la presenza dello chef