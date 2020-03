Amuchina, Gomorra e CoronaVirus: il video dei The Cerebros è virale

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 12:03

Parcheggio isolato, incontro al vertice tra Ciro e Gennaro, in ballo c’è un nuovo business:. La richiesta è alle stelle, i due spietati Boss dellanon hanno dubbi: sono soldi facili di questi tempi. Certo, c’è la concorrenza agguerrita di Amazon, ma i compagni in Honduras sono già stati allertati e la produzione di “oro trasparente” è già partita a ritmi forsennati. E allora ecco la stretta di mano a suggellare il patto, ma non prima di averle igienizzate bene… perché di questi tempi “nun se po mai sapé”.è l’ultima produzione del collettivoche, in poche ore dalla pubblicazione sul canale Facebook ufficiale The CereBros, ha superato 700mila visualizzazioni, impazzando su whatsapp e diventando un vero e proprio fenomeno “virale” oltre i classici social. Protagonisti Ciro (Berardino Iacovone) e Gennaro (Gianmarco Esposito), personaggi di ispirazione “” nelle vesti di trafficanti diè una Social Factory che si occupa di ideare, produrre e distribuire contenuti video sui principali social network e piattaforme multimediali. Il progetto nasce nel 2017 e dopo un esordio di fuoco con un video da oltre 4 milioni di visualizzazioni, comincia a inanellare un successo dopo l'altro. Ad oggi, l'attività produttiva nel suo complesso ha generato sui social oltre 50 milioni di views.I The CereBros si occupano sia di produzione video digital che di formazione. Nel 2019 hanno lanciato "", unica accademia in Italia che forma i creativi del web. L’idea è non solo quella di insegnare il mestiere del “creator”, ma anche quella di creare una vera e propria fucina di talenti che possa essere un punto di riferimento per tutti, soprattutto per le aziende che necessitano di creativi e di contenuti di qualità. Grazie alle competenze del direttore didattico Berardino Iacovone e del CEO Stefano Bacchiocchi, agli aspiranti creators viene offerto un percorso formativo di livello che consente loro di partire da zero oppure migliorare e ottimizzare quello già avviato. Altro focus dell'accademia è quello diall'uso responsabile dei Social Network, attraverso tour e seminari anche nelle scuole.