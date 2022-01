Ambra: «Quella Notte racconta la mia vita alternativa»

Potenza. Tra luci al neon e geometrie urbane, nella notte del solstizio d’inverno si incrociano quattro percorsi di galleggiamento sulla vita: un politico locale (Massimo Popolizio) cui hanno preannunciato l’arresto, tre ventenni annoiati, un ragazzo che tiene in piedi una relazione clandestina con la sua ex prof, sposata con figlia, e una cubista (Ambra Angiolini) - non più giovanissima - che vive con un padre impossibile e malato (Alessandro Haber) e affronta una crisi esistenziale. «Io come Luce sono cresciuta nei crepacci della vita dove, alla fine, è tutta questione di sliding doors. La sua poteva anche essere la storia della mia vita, se avessi fatto scelte diverse», dice Ambra Angiolini di quest’ultimo personaggio, Luce, che interpreta in "La notte più lunga dell’anno", il film di Simone Aleandri presentato al Torino Film Festival fuori concorso e da giovedì al cinema.

«Il film ha la notte come punto centrale – dice l’attrice – è il momento in cui Luce si sveglia davvero, in cui riesce ad ascoltare i suoi sentimenti e ne è frastornata. Cerca l’alba volendo concedersi una possibilità che fino a quel momento non si era data”. Come scenario, la città di Potenza, piuttosto inedita al cinema: «Una città stratificata, che consentiva astrazioni – ha spiegato il regista – La provincia è sempre sentimento, un luogo in cui si gioca la pulsione tra andare e restare».

«Quando ho letto la sceneggiatura - dice ancora Ambra, in teatro con "Il Nodo", una storia di bullismo, e nel cast de la serie tv "Le fate ignoranti" di Ozpetek - ho capito che quello che era successo a Luce sarebbe potuto accadere anche a me, perché in qualche modo è una donna molto moderna che cerca naufragi». E Popolizio sottolinea: «Il mio personaggio è un po' un democristiano del Sud e non un democristiano veneto. E chi se ne intende capisce che voglio dire».

