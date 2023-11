Amaro Formidabile, al cinema il corto che racconta la sua storia: risate e commozione con Pannofino e il regista Ciarrapico

di Lorena Loiacono

Formidabile, davvero. Sette minuti di pura poesia per raccontare in un corto metraggio come è stato creato, perché di creazione si tratta, l’Amaro Formidabile di Armando Bomba. Un concentrato di creatività, di cui la distilleria storica di Roma Pallini ha acquisito il marchio Formidabile nel 2022 e ha deciso di raccontarne la storia.

IL DOCUFILM PER L'AMARO FORMIDABILE

Le immagini scorrono veloci e trascinano lo spettatore in un vortice di erbe aromatiche. E le parole, scritte da Bomba e lette magistralmente da Francesco Pannofino, fanno il resto: si resta inebriati da un’escalation di odori e profumi. Con l’occhio che resta incollato allo schermo, infatti, si riesce quasi a sentire quell’irresistibile sapore: l’amaro.

Non un amaro qualsiasi, ma un amaro artigianale: il primo. Unico a Roma, probabilmente anche in Italia. Non c’è nulla di industriale in quella bottiglia rettangolare, con il nome scritto sull’etichetta in stile futurista, sigillata alla vecchia maniera dall’elegante ceralacca rossa: non è un semplice amaro, è “emozione liquida”. Parola di Bomba.

PALLINI E IL SODALIZIO TUTTO ROMANO CON L'AMARO FORMIDABILE

In sala anche grandi esponenti del beverage romano tra cui Carla Trimani, Inge Molinari, il bartender,Massimo D’Addezio e Sofia Bernabei. E, ovviamente, la presidente di Pallini Spa, Micaela Pallini. A sposare il progetto dell’Amaro Formidabile è infatti la storica distilleria Pallini, sulla via Tiburtina, poco distante da quel laboratorio di San Basilio: “Bomba ha aperto la strada per gli amari artigianali - spiega Micalea Pallini, presidente di Pallini spa - unico a Roma ma credo, con la sua rarità, anche in Italia. La nostra Federica Borghi è entrata in contatto con Bomba e ha visto tanto, dietro questa storia, tanto da volerla raccontare. Stiamo pensando ad un riconoscimento, per il 2025 in occasione dei nostri 150 anni di età, per premiare i progetti formidabili di chi vuole migliorare Roma”.

ARMANDO BOMBA, UNA VITA TRA AROMI ED EMOZIONI

Armando Bomba è morto, purtroppo, lo scorso anno ma in quei 7 minuti di cortometraggio esce tutta la sua vena artistica. Nato e cresciuto nei bar, Bomba conosce i sapori degli amari fin da giovanissimo, frequenta i locali della notte, dal baretto di Prati “40°” al “Jack” di piazza delle Coppelle. E poi sperimentando, arriva al punto di trovare la combinazione giusta, perfetta. E la fa sua. Il laboratorio è a San Basilio, nella periferia romana.

All’inizio dell’anno Bomba raccoglie gli aromi e li lavora per poi armonizzarli, tutti insieme. I lavori iniziano nel 2014, le prime 500 bottiglie arrivano nel 2016 ed è chiaro fin da subito che quell’amaro è “Formidabile”: arriva ben presto nelle migliori enoteche così come arrivano i riconoscimenti internazionali. Nel 2018 con la Gran medaglia d’oro al concorso “Spirit selection” a Bruxelles e poi con la medaglia d’oro all’International spirits challenge in Inghilterra, a Burgess Hill.

IL CORTO AL CINEMA FARNESE, TRA RISATE E COCKTAIL

Ieri sera al Cinema Farnese la proiezione del corto è stata accompagnata da un’inedita intervista ad Armando Bomba, nella commozione generale: erano presenti lo sceneggiatore e regista Giacomo Ciarrapico, a cui si deve l’idea del cortometraggio, e il regista Giovanni Stella, la voce narrante Francesco Pannofino e la moglie Emanuela Rossi.

La coppia Ciarrapico-Pannofino sale sul palco, tra le prime file c’è una parte del cast di Boris e l’atmosfera è subito da cinecocktail, anche grazie alla conduzione brillante della giornalista cinematografica Claudia Catalli che riesce a dosare ilarità e commozione.

CIARRAPICO: "IL MIO LAVORO? UN PRIVILEGIO, UNA FORTUNA LAVORARE CON PANNOFINO"

“Mi dispiace sinceramente - ha spiegato Giacomo Ciarrapico - non aver conosciuto Bomba.

Tra i due l’intesa si percepisce al primo sguardo: “la mia fortuna - continua Ciarrapico - è che il migliore è anche un mio carissimo amico. Lui, come attore, per mestiere deve fare “facciamo che io ero” e io devo fare “c’era una volta…”. Restiamo bambini giocando in questo modo. E’ un privilegio”. Al suo fianco, mentre sorseggia il cocktail, c’è seduto infatti Pannofino.

PANNOFINO: "QUELLA VOLTA CHE CLOONEY ERA UBRIACO..."

Il celebre doppiatore, che proprio oggi compie 65 anni, prend eil microfono: simpatico, sornione, scalda l’atmosfera in un attimo. Fa ridere e fa commuovere. La sua voce non è una semplice voce narrante ma “la voce”, tanto conosciuta da riuscire ad arrivare dritta al cuore di chi è in ascolto: “spero di rendere giustizia all’immenso lavoro fatto da Armando Bomba. Mi sono lasciato guidare da Stella e da Ciarrapico, eravamo in tre ed il risultato è questo. Siamo privilegiati a poter fare il lavoro che ci piace, un lavoro creativo dove il talento ti aiuta ma serve anche tanta dedizione: dobbiamo farlo con gioia”.

C’è spazio anche per i suoi racconti, i suoi attori preferiti da doppiare: “Quelli che mi accompagnano da sempre: George Clooney e Denzel Washington. Da Clooney ho ricevuto una telefonata, una volta, in cui mi faceva i complimenti per il doppiaggio. Gli chiesi di incontrarci. Lui mi rispose: “ci organizziamo ma no adesso, sono troppo ubriaco”. La sala ride, lui non si scompone più di tanto e continua con la sua voce a tenere tutti gli sguardi fissi su di sé.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 19:52

