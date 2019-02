Alita - angelo della battaglia: la clip esclusiva del nuovo film di Robert Rodriguez (prodotto da James Cameron)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La grande attesa è finita: uscirà domani, nelle sale di tutto il mondo, il film fantascientifico Alita, diretto da(Sin City) e prodotto da(regista di Titanic e Avatar, solo per citarne due).Alita è un cyborg che viene scoperto in un deposito di rottami dal dottor Dayson Ido (). Senza alcun ricordo della sua vita precedente, fatta eccezione per l'incredibile addestramento nelle arti marziali memorizzato dal suo corpo, Alita diventa una spietata cacciatrice di taglie, sulle tracce dei peggiori criminali del mondo.Il film è ispirato al manga originale, realizzato da Yukito Kishiro nel 1990. Il progetto cinematografico era stato già immaginato da James Cameron intorno al 2000, ma il film è diventato realtà solo nello scorso anno, dopo una lunghissima lavorazione e vari posticipi della produzione. Girato in 3D nativo, il film è costato circa 150 milioni di dollari.