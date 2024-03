Alice Gennaro, la prima doppiatrice in Italia con sindrome di Down: «Adesso voglio fare la modella»

di Mario Landi

Alice Gennaro ha 20 anni, frequenta con successo l'ultimo anno dell'istituto professionale Marconi di Prato per grafico pubblicitario, ha seguito corsi di danza contemporanea e di nuoto, è appassionata di musica e adora le serie tv americane e come tante sue coetanee posta i suoi selfie su Instagram e TikTok.

Ma Alice Gennaro è anche la prima doppiatrice con sindrome di Down in Italia: è sua la voce della protagonista del film spagnolo "Valentina", vincitore nel 2022 del premio Goya come miglior film d'animazione e la cui protagonista ha la sindrome di Down. In occasione della Giornata mondiale della sindrome di Down, che ricorre il 21 marzo, il film arriva in Italia e l'adattamento è stato realizzato grazie alla collaborazione con l'Associazione Italiana Persone Down, di cui Alice è socia nella sede di Prato.

«E' stato fantastico dare voce a Valentina perché Valentina è simpatica e gioiosa. A volte è stato difficile, però sono riuscita" spiega Alice. La conferma viene anche da sua madre, Simona Becheri, 51 anni: "Per una settimana ha lavorato a Roma in sala di doppiaggio: faceva turni di tre ore la mattina ed il pomeriggio doveva rilassarsi perchè aveva dato tanto.

Al Quotidiano Nazionale oggi ha raccontato la sua storia, di come è arrivata a fare la doppiatrice : «Non mi sono mai arresa. Mi sono impegnata e ho studiato davvero tanto». Perché «a volte è stato difficile però ci sono riuscita». Anche grazie alla sua famiglia, che «mi è stata sempre vicina, nei giorni in cui eravamo a Roma a registrare è stato bello essere tutti insieme. Loro ogni giorno mi danno tanta forza e tanto amore».

Alice spiega che «la sindrome di Down non è un limite, è un’opportunità. Lavoro tutti i giorni all’accettazione di me stessa. Vorrei aiutare chi non si sente all’altezza a fare grandi cose e vorrei che capissero le proprie esigenze e le proprie qualità, tutti le abbiamo». Da adulta, dice, vuole «essere una fotomodella di marchi di lusso. Ora ho scoperto che mi piace fare anche il doppiaggio, in generale amo molto l’ambiente del cinema e della moda». Ma ora c’è la scuola: A giugno ci sarà il diploma. La scuola che frequento mi piace tanto, lì mi sento benvoluta e accolta, non è sempre stato così».

