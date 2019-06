Alessio Praticò: «Io, un cattivo per caso, tra cinema e tv»

Per essere credibile, si dice, un attore deve avere il physique du rôle. Alessio Praticò è l'eccezione che conferma la regola perché, pur avendo l'aria da bravo ragazzo, sta collezionando ruoli da cattivo. Come ne Il traditore di Bellocchio, dove interpreta il killer di Cosa Nostra Giuseppe Greco.

Il film ha avuto un'accoglienza molto positiva: felice?

«Felicissimo, è stato l'unico film italiano in concorso a Cannes, già questo è una conferma del gran lavoro fatto da tutti. Bellocchio mi ha scelto perché mi aveva visto in Lea di Marco Tullio Giordana e sul set c'erano tanti attori bravissimi: io sono una spugna e ho assorbito tutto».

Anche ne Il cacciatore, la fiction con Francesco Montanari, interpreta un mafioso.

«Sì, Enzo Brusca. La seconda stagione, che abbiamo cominciato a girare a fine aprile, sarà molto più incentrata sulla figura dei fratelli Brusca, si indagherà sulle loro dinamiche umane».

E poi c'è Slim, uno dei tre protagonisti del film Lo spietato con Scamarcio.

«Quello è un film che va più sulla linea tragicomica, è una gangster comedy e il mio personaggio è divertente perché è un calabrese che si è trasferito al Nord e parla milanese per integrarsi, ma quando perde le staffe torna alla lingua madre».

Perché finisce sempre per fare il cattivo?

«Nel primo film, Antonia, ero un dandy milanese degli anni 30, poi c'è stata una sorta di deriva. È interessante interpretare personaggi completamente diversi da se stessi, ma ora mi piacerebbe confrontarmi con qualcosa più leggero». Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

