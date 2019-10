Alessandro Siani da favola: «Con Il giorno più bello del mondo basta commedia, sì a una fiaba con effetti speciali»

di Ilaria Del Prete

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 08:07

Mercoledì 30 Ottobre 2019

porta ancora negli occhi l'emozione dell'anteprima i, il film che ha scritto, diretto e interpretato: «Una sala gremita da ottocento ragazzi che si esaltano. Ridono. Fanno il tifo per un film, è una sensazione che non mi era mai capitata».La fiaba gentile da domani al cinema racconta la storia di Arturo Meraviglia, un impresario teatrale squattrinato alle prese con una inaspettata eredità: due nipotini. Al suo fianco, una dolce dottoressa, interpretata da«Volevo cambiare. La commedia romantica mi ha perseguitato (e io ho perseguitato il pubblico). In dieci anni, da Benvenuti al Sud di cui ho curato in parte la scrittura, sono cambiate tante cose. È cambiato lo sguardo dei giovani. Una svolta era necessaria. Il cinema rispecchia quello che succede intorno, io provo a farlo attraverso il linguaggio della favola».«Tutti dicono è un film "family". Il mio concetto di famiglia è di "persone che vogliono stare insieme". Padre e figlio possono trovarsi d'accordo al cinema».«Ci abbiamo lavorato tanto. Abbiamo girato senza vedere quello che succedeva. Ci sono voluti otto mesi di post-produzione ma sono stato fortunato. Universal e Vision hanno creato una squadra di importanti professionisti».«La differenza maggiore è tra serie tv e cinema, non tra Stati Uniti e Italia. La tv si muove molto velocemente, nel cinema conosci quale sarà l'arco del tuo personaggio. Va sfatato il mito che gli americani siano più precisi. Ce ne sono tanti che improvvisano».«È come se avessi girato due film. Quello sul set è andato bene, quello fuori ha superato ogni aspettativa».«Stefania quando ha visto la reazione dei bambini in sala all'anteprima ha tenuto a freno una lacrima. E anche io ho provato un brivido».