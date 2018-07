Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In principio era il Dandi, personaggio della serie cultSono passati dieci anni e molti altri ruoli per, tra cinema e tv, da Virzì a Ozpetek. Dall'incontro coi Manetti Bros è nata la perla, Song'e Napule fino a The End?, film sugli zombie in salsa romana, in cui recita all'interno di un ascensore.Abbiamo deciso di non creare un personaggio ammiccante nei confronti del pubblico, ma di prendere una persona abbrutita dalla vita, metterla nelle condizioni peggiori per non suscitare pietà, almeno all'inizio.E' stato divertente, lavorare con la macchina da presa attaccata addosso, all'interno di pochi metri quadrati. La sfida più grande è stata di non fare una recitazione leccata, ma cercare il realismo.E' pieno di zombie che imprecano tra le buche (ride ndr). Roma è uno dei personaggi, in un momento di collasso sociale, di cui raccontiamo rabbia ed aggressività. E poi la vediamo in un modo nuovo, dall'alto, piena di cadaveri, con il fumo degli incendi.No, è un onore, significa che abbiamo fatto un ottimo lavoro, rimasto nel tempo. L'importante è che nella mente dei registi non ci sia questo tarlo, per quello che mi riguarda io ho sempre cercato di realizzare una carriera diversificata.Nulla, ma sicuramente non è l'indice del successo. E' fondamentale averla, ma rinnovarla costantemente col lavoro. Potrei aver fatto Romanzo Criminale, cambiato mestiere e le persone mi riconoscerebbero solo per quello.Che sono cresciuto e mi assomiglio. Ci sono dei sogni che ho realizzato. L’attore era uno di quelli, ma ci sono altre cose che non riguardano il cinema, ma per scaramanzia non le dico.Si tifa Roma a prescindere dal suocero, quindi in famiglia è tutta un'armonia.Non faccio questi pensieri, so che gli piace la palla, per ora va bene così.