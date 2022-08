Alessandro De Santis, morto a 50 anni il Lillo di Johnny Stecchino: domani i funerali a Roma

Addio ad Alessandro De Santis, il Lillo di Johnny Stecchino. L'attore, affetto da sindrome di Down, è morto a 50 anni.

Morto Alessandro De Santis

A dare l'annuncio della morte di Alessandro De Santis è stata la famiglia. L'attore era stato reso noto dal film di Roberto Benigni, in cui c'era una scena così controversa che fu censurata negli Stati Uniti: Dante, interpretato dall'attore e regista toscana, ingenuamente dava la cocaina all'amico Lillo come rimedio per il diabete.

Domani i funerali a Roma

«Abbiamo ricevuto anche una lettera di cordoglio da Benigni e questo ci ha molto colpito», hanno riferito i familiari di De Santis, annunciando i funerali domani nella chiesa di San Frumenzio a Roma, in zona Prati Fiscali.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Agosto 2022, 14:37

