Alessandro Borghi è diventato papà. Il bimbo, avuto dalla relazione con Irene Forti, si chiama Heima

Alessandro Borghi è diventato papà. Suo figlio si chiama Heima ed è nato circa un mese fa dalla relazione con Irene Forti. A dare la notizia esclusiva, è Hollywood Reporter Roma, che in una videointervista realizzata da Concita De Gregorio al popolare attore, raccoglie diversi dettagli di questa nuova esperienza intima di Borghi, sempre molto geloso della sua vita privata. Poche settimane fa, infatti, era stato dato l'annuncio dell'arrivo di un bimbo, che a quanto pare è già arrivato.

Sensazione nuova

«E' arrivata questa cosa nella nostra vita che ci fa dormire poco, a me ed Irene, ma ci ha costretto a porci molte domande - spiega Borghi - quando l'ho visto per la prima volta è come se ci fossimo riconosciuti».

Come nasce il nome

Il nome singolare del bimbo, Heima nasce da una viaggio in Islanda, dove una guida turistica ha spiegato una situazione incredibile dal punto di vista naturalistico, il temporale da una parte e l'arcobaleno dall'altra. «Heima in islandese descrive una situazione, cioè il sentirsi a casa e nello stesso tempo nel mondo. La sera quando siamo tornati a casa ho detto ad Irene, è un bellissimo augurio per lui».

Sono una persona iper razionale, difficilmente vengo sopraffatto dall'emozione. Pensavo quando nasce, piangerò, ed invece non è successo neanche in quel momento.

