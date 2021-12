Borghi: «Amore eterno? Non ci credo». Con Jasmine Trinca in Supereroi di Genovese VIDEO

Paolo Genovese torna al cinema con "Supereroi", film con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca sul rapporto di coppia che viene analizzato dal punto di vista del tempo che passa. Servono i superpoteri per amarsi tutta una vita? Anna (Trinca), fumettista dal carattere impulsivo, e Marco (Borghi), professore di fisica convinto che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione, sono consapevoli di questo. A tenerli insieme un'incognita che nessuna formula può svelare. « Non ho mai pensato di misurare la qualità di un amore dalla durata » rivela Borghi a Leggo. « Mi interessa stare molto bene nel tempo che ho a disposizione piuttosto che stare insieme il più possibile. Non sono mai stato innamorato del concetto di amore eterno ». Supereroi arriva al cinema il 23 dicembre. ( a cura di Paola Schettino Nobile)

