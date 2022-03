Alec Baldwin torna su set: dopo l'incidente mortale di «Rust», la star torna a lavoro a Roma

Alec Baldwin torna a lavoro. Dopo 5 mesi dall'incidente mortale sul set di «Rust», costato la vita ad Halyna Hutchins, la star hollywoodiana torna a lavorare sul set cinematografico. Da una pistola che aveva in mano, durante le riprese del film, è partita la pallottola che ha ucciso Halyna, direttrice fotografica del film western e amica della stella del cinema. Ma adesso Alec Baldwin torna sul set e lo fa in Italia.

Mentre la giustizia sta facendo il suo corso, l'attore prova a voltare pagina. Con il fratello William è al lavoro su ben due film a Roma: «Kid Santa» e «Billie's Magic Word».

Le due pellicole, girate in live action, tecnica che unisce attori reali e personaggi animati, saranno interpretate dai due fratelli Baldwin. I due, a parte il documentario «My Promise to P.J.» firmato dal fratello Daniel, si ritrovano per la prima volta a condividere un set.

Il regista, di entrambi i film, è Francesco Cinquemani, che torna a dirigere Alec Baldwin dopo «Andròn: The Black Labyrinth».

