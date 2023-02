Alec Baldwin, l'accusa choc: «Ha sparato perchè era distratto, parlava al telefono con i familiari»

L'attore Alec Baldwin era al telefono con i suoi famigliari durante l'addestramento alle armi da fuoco per le riprese del film 'Rust', in cui ha sparato e ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. È l'accusa dei procuratori di Santa Fe, che oggi lo hanno formalmente incriminato di omicidio colposo insieme all'armiere Hannah Gutierrez-Reed.

Baldwin "parlava al cellulare"

Baldwin era «distratto» parlando con i membri della famiglia al suo cellulare durante l'addestramento su come utilizzare la pistola di scena, ha scritto Robert Shilling, un investigatore speciale dell'ufficio del procuratore distrettuale, in una dichiarazione sulla probabile causa dell'incidente.



Se l'attore avesse eseguito i controlli di sicurezza obbligatori con l'armiere Hannah e non avesse puntato la pistola contro Hutchins, la «tragedia non si sarebbe verificata», ha sostenuto Shilling. «Questa sconsiderata deviazione dagli standard noti, dalla prassi e dal protocollo ha causato direttamente la sparatoria fatale», ha affermato. «Baldwin sapeva che la prima regola per la sicurezza delle armi è non puntare mai una pistola contro qualcuno a cui non intendi sparare», ha aggiunto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 08:30

