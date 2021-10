Alec Baldwin parla dopo l'incidente mortale: «Una tragedia orribile, basta armi vere sul set»

Alec Baldwin rompe il silenzio per la prima volta dopo l'incidente mortale sul set di `Rust‹, nel quale la direttrice della fotografia Halyna Hutchins è stata uccisa da una pistola di scena. «Non sono autorizzato a fare alcun commento, perché c'è un'indagine in corso», ha detto l'attore rispondendo ai giornalisti, ricordando la morte di quella che ha definito «un'amica» e parlando di un «evento orribile». Baldwin ha poi auspicato nuove misure sul set, con armi e e proiettili di plastica ma ha sottolineato che «non spetta a me decidere».

«Eravamo una troupe molto ben oliata e poi è successo questa orribile tragedia», ha detto. L'attore ha definito l'episodio un «caso ogni tremila milioni... ci sono incidenti sui set di tanto in tanto ma nessuno come questo». «Quanti proiettili sono stati sparati in film e tv show negli ultimi 75 anni? Questa è l'America», ha osservato. «E quasi tutti senza incidenti. Quindi ora dobbiamo capire che quando le cose vanno male, e queste sono cose orribili, catastrofiche, devono essere prese nuove misure», ha proseguito. «Pistole di plastica, proiettili di plastica, non armi vere sul set», ha suggerito. «Ma - ha precisato - non spetta a me decidere su questo. Dovete capire che io non sono un esperto in questo campo, quindi qualunque cosa decidano altre persone è il modo migliore per proteggere la sicurezza della troupe sul set». Baldwin si è comunque detto favorevole e pronto a cooperare per una svolta.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Ottobre 2021, 23:16

