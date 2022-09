Alec Baldwin, non c'è pace per l'attore: ora rischia di essere incriminato per la tragedia sul set di Rush

di Redazione web

Alec Baldwin rischia di andare a processo per l'uccisione accidentale di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia, rimasta uccisa da un colpo partito dalla pistola dell'attore durante le riprese del film Rush. Baldwin, ed altre tre persone, rischiano l'incriminazione per la morte di Hutchins avvenuta lo scorso anno; intanto dalla procura della Contea di Santa Fe, proviene la richiesta di ulteriori finanziamenti che sarebbero necessari nel caso si decida di intraprendere un processo che si preannuncia dall'alto profilo mediatico.

Jeffrey Dahmer, bufera sulla serie Netflix sul serial killer cannibale: «Nessun pregiudizio gay o razziale»

Baldwin in bilico

Durante le riprese del western Rush, lo scorso 21 ottobre, partì una pallottola sparata da una pistola di scena caricata a salve, che fu usata dall'attore, informato dalla produzione di avere in mano un'arma caricata con munizioni non in grado di esplodere. Il colpì, invece, partì ed uccise la direttrice della fotografia, e di rimbalzo ferì anche il regista Joel Souza. Dalle prime ore dell'incidente, Baldwin che era protagonista e produttore della pellicola, ha sempre affermato di non sentirsi responsabile dell'incidente, ignaro che ci fossero vere pallottole nella pistola.

Ryan Grantham, l'attore di Riverdale condannato all'ergastolo. L'avvocato: «Ha paura di essere brutalizzato in carcere»

Indagini su Baldwin

La procuratrice Mary Carmack-Altwies, nell'allegato alla richiesta di ulteriori finanziamenti ha scritto che «uno dei possibili imputati è il celebre attore cinematografico Alec Baldwin», scrive l'Ansa, ma per la certezza si attende il rapporto finale dell'inchiesta condotta dallo sceriffo della contea.

La difesa dell'attore



Luke Nikas, il legale della star di Hollywood, però ha sottolineato che non c'è ancora alcuna decisione sugli imputati: «Ci hanno detto che è prematuro discutere il caso e devono avere lo spazio di lavorare senza illazioni infondate e pettegolezzi». L'attore, oggi 64enne, è divenuto padre per la settima volta e ha descritto questo momento difficile in un post su Instagram: «Il mio cuore è stato spezzato migliaia di volte nell'ultimo anno e le cose nella mia vita potrebbero non essere più le stesse. In tutti questi mesi è stata la mia famiglia a tenermi in vita».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA