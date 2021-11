Alec Baldwin, Halloween party con la moglie Hilaria e i sei figli: «Fare i genitori in questo momento è difficile» IL POST

«Fare i genitori in questo momento è un'esperienza intensa, per non dire altro. Oggi ci siamo radunati per regalare loro una vacanza. Costumi last minute... un po' di confusione... ma erano così felici che hanno scaldato il mio cuore di mamma»: così, la moglie di Alec Baldwin, Hilaria, ha commentato il suo Halloween "insolito" e meno spensierato degli anni passati. Accanto a lei, anch'egli mascherato, appare Alec accerchiato dai figli.

Leggi anche - Fabrizio Corona, toccata e fuga nel Salento: corsa al selfie con il "re" del gossip. Lui ne approfitta per un bagno fuori stagione

Dopo l'incidente mortale sul set, l'attore si è concesso una giornata spensierata in famiglia con i sei figli e la moglie.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Novembre 2021, 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA