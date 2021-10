Alec Baldwin, l'attore che ha ucciso una donna sul set: dal matrimonio con Kim Basinger all'alcol alla candidatura all'Oscar

Un errore trasformatosi in tragedia quello di Alec Baldwin, l'attore che accidentalmente avrebbe sparato e ucciso la direttrice della fotografia del suo ultimo film wester. Il dramma arriva dopo una carriera brillante e una candidatura come miglior attore non protagonista per il film The Cooler nel 2003.

Leggi anche > Alec Baldwin spara sul set del suo film western, ma l'arma è carica: uccisa la direttrice della fotografia e ferito il regista

Alec Baldwin è uno degli attori americani più conosciuti a livello internazionale ma dal carattere molto irrequieto. Nato nell'aprile del 1958 a Amityville, nella Contea di Suffolk, nello Stato di New York. È uno degli attori più apprezzati sulla scena di Hollywood tra gli anni '90 e il 2000. La sua carriera inizia ad appena 9 anni con una parte da protagonista in “Frankenstein” un progetto amatoriale fino a debuttare nel 1979 a Hollywood con il film “La divisa strappata”. Nel 1987 debutta al cinema con “Forever Lulu”, un successo che gli permette di ottenere delle parti in “Beetlejuice – Spiritello porcello” di Tim Burton e “Talk Radio” di Oliver Stone. Ma il vero successo arriva con “Una donna in carriera” e “Una vedova allegra. Da quel momento recita al fianco di Sean Connery in “Caccia a Ottobre Rosso” e di Mia Farrow in “Alice” di Woody Allen. Dal 2000 lavora con Martin Scorsese nei film “The Aviator” e “The Departed – Il bene e il male”, con Orlando Bloom in “Elizabethtown” e con Robert De Niro in “The Good Shepherd”.

Tra i grandi amori di Alec si ricorda soprattutto Kim Basinger, nel 1990 conosciuta sul set di "Bella, bionda... e dice sempre sì". L'amore tra i due è travolgente e nel 1993 si sposano e nel 1995 nasce Ireland, la prima figlia. Il matrimonio finisce nel 2003 quando arriva un divorzio molto combattuto e duro in cui l'attore ha dovuto avviate una lunga battaglia legale per poter continuare a vedere la figlia. Nel 2012 il secondo matrimonio con Hillary Thomas, un'istruttrice di yoga e cofondatrice della catena Yoga Vida a Manhattan. Il 23 agosto 2013 diventano genitori di una bambina, Carmen Gabriela, che sarà solo la prima di altri cinque figli.

Baldwin fu coinvolto anche in un caso di aggressione e molestie dopo una disputa di parcheggio nel West Village di Manhattan nel 2018. Nel 2019 fu ritenuto colpevole e condannato, così accettà anche di seguire un corso sulla gestione della rabbia. Non solo. Nel corso degli anni Alec Baldwin ha lottato spesso contro la dipendenza da alcol.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Ottobre 2021, 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA