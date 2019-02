Aldo, Giovanni e Giacomo: «Il nostro trio non si scioglie, in arrivo un nuovo film»

Tomaso Trussardi rivela: «Michelle Hunziker all'inizio era preoccupata per la differenza d'età»​

Cari amici, abbiamo letto tutti i vostri commenti e urge lo spiegone: per celebrare i nostri 25 anni insieme (nel 2016) abbiamo fatto di tutto: un libro, un tour, un film, mancava solo di riaprire il Paradiso della Brugola. Poi ci siamo presi una pausa. Ma di star con le mani in mano, alla fine, nessuno ha avuto davvero voglia: Giovanni ha scritto un libro e Giacomo uno spettacolo teatrale. Pensavamo che Aldo sarebbe rimasto in casa a dormire e a mangiar peperonata, invece ha scritto un film da protagonista. NON CI POSSO CREDERE! Questo è lo scoop!

Quindi, una volta per tutte, fatevene una ragione: IL TRIO NON SI SCIOGLIE! E’ sempre unito e fa il tifo per Aldo e per il suo nuovo film e ci piacerebbe che anche voi faceste il tifo per Aldo insieme a noi… perchè si è fatto un mazzo così e se lo merita proprio! E se poi volete una nuova notizia, vi accontentiamo subito: ABBIAMO GIA’ PRONTO IL NOSTRO NUOVO FILM! Tutti insieme appassionatamente, con un vecchio amico alla regia, Massimo Venier. Ma è ancora un segreto, non ditelo a nessuno

smentiscono le voci sullo scioglimento del loro trio comico e diffondono sui social un annuncio che ha mandato in fibrillazione tutti i fan: «Siamo più uniti che mai, presto arriverà anche il nostro».Le indiscrezioni su un possibile scioglimento del popolare trio comico milanese erano giunte dopo un lungo periodo in cui Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti si erano dedicati ad attività diverse, non legate al gruppo che dall'inizio degli anni '90 fa ridere l'Italia. Oggi, però,hanno annunciato di voler tornare insieme sul set.» - si legge nel post di- «».