Aldo Baglio, il nuovo film al cinema senza Giovanni e Giacomo: la fine del trio?

Aldo Baglio al cinema senza Giovanni e Giacomo. Dopo il successo di «Odio l'estate», l'ultimo film del trio del 2020, l'attore torna sul grande schermo, ma stavolta in solitaria.

Aldo Baglio, il nuovo film al cinema

Si intitola Una boccata d'aria ed è la storia di un pizzaiolo siciliano, Salvo, divenuto imprenditore a Milano e diviso tra problemi economici, drammi familiari ed eredità. «Aldo desiderava spostarsi leggermente dal tipo di comicità a cui siamo abituati – spiega Alessio Lauria alla conferenza stampa del Taormina Film Festival – e per me era importante sfruttarlo non tanto come attore comico ma come attore di commedia, quindi lasciargli spazio in scene sentimentali. Fra me e lui c'è stata totale sintonia, perché volevamo entrambi la stessa cosa».

«È bello cambiare 'gamma' nel tempo – conferma Aldo –. Questo film per me è davvero una 'boccata d'aria' e le cose che mi porto dietro mi danno comunque sicurezza». «Sono divertente, ma con diversi momenti amari. C'è molto di me. Il protagonista del film coglie l'occasione per fare pace con se stesso prima ancora che con gli altri» aggiunge Baglio, che nella pellicola recita al fianco di Lucia Ocone, unendo «risate e poesia».

Aldo, Giovanni e Giacomo, trio in crisi?

Il film uscirà nelle sale il 7 luglio, ma cosa ne pensano Giovanni e Giacomo? A rispondere è lo stesso Aldo, che spiega come ciascuno di loro guardi i reciproci lavori singoli senza intervinire. Dunque nessun'aria di crisi in vista, tanto più che il trio tornerà a dicembre con la nuova pellicola «Il più bel giorno della mia vita». Per la gioia dei fan.

