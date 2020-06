Un secolo di Alberto Sordi in Campidoglio, Verdone: «Nessuno come lui»

ROMA - «Essere più grandi di Alberto Sordi non è possibile, noi siamo spettatori incantati della sua arte». Nel giorno del centesimo anniversario della sua nascita, avvenuta il 15 giugno 1920 nel cuore di Trastevere, la testimonianza più accorata è quella di Carlo Verdone, discepolo, amico e complice di quel monumento alla romanità – e all’italianità - che è stato Alberto Sordi. Per omaggiarlo si sono riuniti ieri alla Sala della Protomoteca del Campidoglio la sindaca Raggi, i responsabili della Fondazione Museo Alberto Sordi, i curatori della mostra e alcuni protagonisti della politica - tra cui i due ex-sindaci Rutelli e Veltroni - e del cinema italiano, che hanno condiviso un pezzo importante di cammino con Albertone, in attesa di rilanciare la grande mostra a lui dedicata, per la quale sono state già registrate 18.000 prenotazioni.

In uno dei primi incontri pubblici “in presenza” dopo il lockdown, Massimo Ghini, Edoardo Pesce (che ha interpretato Sordi nel film-tv Permette? Alberto Sordi), Carlo Verdone e Christian De Sica si sono alternati al microfono, togliendosi la mascherina solo nel momento dell’intervento, per celebrare l’artista e l’amico che ha segnato così profondamente l’immaginario collettivo italiano (e non solo). «Per me Alberto è stato come uno zio – ha ricordato De Sica - non lo consideravo un attore, ma uno di famiglia. È stato un grande, gli italiani come lui sono un po’ in estinzione, non ce ne sono più tanti. Io gli devo molto. Quando dicono che imito mio padre penso non sia vero, piuttosto mi sono molto ispirato ad Alberto Sordi, che mi ha aiutato tantissimo e con cui ho anche avuto la fortuna di fare due film. Prima di morire mi ha regalato un paio di gemelli e mi ha detto: ogni volta che vedi una mia fotografia devi metterci una candela sotto e dire “grazie Gesù”. E io lo ringrazio ancora oggi».

Carlo Verdone ha ricordato di come abbia preso piena consapevolezza della grandezza di Sordi, con cui poi avrebbe coltivato una lunga amicizia e condiviso anche il set, grazie a una retrospettiva al FilmStudio. «La sua storia è stata veramente importante – ha sottolineato Verdone - Sordi ha attraversato vari decenni, importantissimi, della nostra vita: la guerra, il dopoguerra, la ricostruzione, il boom economico, le tensioni sociali. Ed è stato un grande rivoluzionario. Ha capovolto le regole dell’Accademia d’Arte Drammatica, se ne è fregato dei tempi recitativi canonici e ha imposto un suo modo, quasi futurista, creando un personaggio unico, una maschera unica».

Un personaggio divenuto leggendario anche per mostri sacri del cinema internazionale, come il regista Francis Ford Coppola: «Quando lo incontrai per una pubblicità ispirata a Lo sceicco bianco - ha raccontato Massimo Ghini - lui, dopo pochi minuti di chiacchiere, mi chiese di mostrargli il famoso “passetto” di Sordi». La sua Roma lo omaggiò «nominandolo sindaco per un giorno, il 15 giugno 2000», ha invece ricordato la sindaca Raggi. E la mostra nella Capitale sarà l’occasione per scoprire memorie e segreti dell’artista che, attraverso la risata, disse cose molto serie.



LA MOSTRA



Partirà il 16 settembre 2020 e si concluderà il 31 gennaio 2021 la mostra su Alberto Sordi, in programma tra la sua Villa (in piazzale Numa Pompilio) e il Teatro dei Dioscuri. La rassegna avrebbe dovuto essere inaugurata lo scorso marzo, ma è rimasta congelata a causa dell’emergenza Coronavirus.

Curata da Alessandro Nicosia con Vincenzo Mollica e la giornalista del Messaggero Gloria Satta, la mostra si può definire un unicum per conoscere Sordi segreto. All’interno della sua casa la vita e l’opera dell’attore interagiranno con gli ambienti, gli oggetti e le memorie sinora poco conosciuti. Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA