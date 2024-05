Albert Ruddy, morto il produttore de "Il Padrino" e "Million Dollar Baby" vincitore di 2 Oscar

di Redazione Web

Lutto nel mondo del cinema. È morto lo scorso 25 maggio Albert Ruddy, il prodotture dei film Oscar Il Padrino e Million Dollar Baby. L'artista si è spento all'età di 94 anni nella clinica Ucla e le sue ultime parole, che sono state riportate al Guardian da un portavoce, sembrerebbero essere state: «La partita è finita, ma l'abbiamo vinta».

La carriera

All'inizio degli anni Sessanta, il regista Brian Hutton presentò a Ruddy l'attore Bernard Fein. I due pensarono a una sitcom su dei prigionieri che superano in astuzia il direttore del carcere e sono in grado di lasciare la prigione a loro piacimento, ma gli sceneggiatori non trovarono acquirenti. Tuttavia, quando vennero a sapere che la rete americana Nbc stava lavorando a una commedia ambientata in un avamposto di prigionieri di guerra italiani, cambiarono l'ambientazione del loro telefilm in un campo di prigionia tedesco, e la Cbs e la Bing Crosby Productions si misero d'accordo.

La serie Gli eroi di Hogan, interpretata da Bob Crane, debuttò nel settembre 1965 e andò in onda per sei stagioni. Fu Robert Evans della Paramount nel 1970 ad assumere Ruddy come produttore.

Al Pacino, che ha interpretato Michael Corleone nel film per la prima delle sue nove nomination agli Oscar in carriera, ha dichiarato in un comunicato che Ruddy è stato «assolutamente meraviglioso con me per tutto il tempo del 'Padrino'; anche quando non mi volevano, lui mi voleva. Mi ha dato il dono dell'incoraggiamento quando ne avevo più bisogno, e non lo dimenticherò mai». Il 27 marzo 1973, al Dorothy Chandler Pavilion, Ruddy salì sul palco per accettare l'Oscar per il miglior film. «Il sogno americano e ciò che tutti noi vogliamo, almeno per me, è rappresentato da questo (sorreggere l'Oscar) - disse - È lì per tutti se vogliamo lavorare, sognare e cercare di ottenerlo». Clint Eastwood consegnò a Ruddy la statuetta e anni dopo Ruddy offrì a Eastwood l'opportunità di dirigere e interpretare l'allenatore nel film sulla boxe «Million Dollar Baby» (2004), a sua volta premiato con l'Oscar.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA