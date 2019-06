Al Festival di Benevento il meglio del cinema e della tv della stagione: tra gli ospiti la star di "Game of Thrones"

Mercoledì 12 Giugno 2019, 19:21

Dal 9 al 14 luglio ildà appuntamento con i migliori film e le serie tv della stagione. Una grande festa con tutti i protagonisti più rappresentativi. La manifestazione, giunta alla terza edizione, è stata ideata ed è diretta daFitto il programma di incontri, anteprime tv e cinematografiche, ed eventi che prenderanno vita in una settimana ricca di ospiti e iniziative. Nei luoghi più rappresentativi della città da piazza Roma, all’Hortus Conclusus-Arena Gaveli, da piazza Santa Sofia a Piazza Federico Torre, dai Giardini di Santa Sofia al Museo del Sannio, arriveranno le star del cinema e della tv, tra gli altriOspite di grande richiamo internazionale, che sarà a Benevento grazie alla partnership conper l’anteprima nazionale di The Hot Zone (ci sui saranno proiettate due puntate), in onda da settembre su National Geographic. Cunningham, amato protagonista della serie eventodialogherà il 12 luglio con la giornalista Martina Riva, mentre il 13 sarà protagonista della Masterclass “Il mestiere dell’attore da “Il Trono di Spade” alla realtà”. Il gruppo Fox sarà presente anche con l’anteprima italiana della seconda stagione di Romolo + Giuly, La Guerra Mondiale Italiana.Protagonista del BCT anche Vision Distribution che porterà (in collaborazione con Indigo) la proiezione in apertura, il 9 luglio, dell’ultimo successo di“Ma cosa ci dice il cervello”, con la presenza del regista, di Paola Cortellesi in piazza Roma e Paola Minaccioni all’Hortus Conclusus-Arena Gaveli. L’11 luglio sempre all’Hortus Conclusus-Arena Gaveli sarà proiettato La Paranza dei Bambini, con il registache dialogherà con lo storico e critico cinematografico Valerio Caprara. Il 13 luglio sarà la volta della proiezione di “Bentornato Presidente” che si arricchisce della presenza della protagonista femminile Sarah Felberbaum, Paolo Calabresi, Giuseppe G.Stasi e Giancarlo Fontana.Il 14 luglio, arrivacon la bellissima Luisa Ranieri e il regista Salvatore Piscicelli. Il gruppo Vision inoltre, sarà protagonista anche del panel “Dal set alla sala, al telecomando. La catena del cinema italiano”, in cui si affronteranno le tematiche relativa alla filiera dell’industria cinematografica (dalla realizzazione, all’uscita al cinema sino all’arrivo in tv dei film).Lucisano Media Group, partner affezionato del Festival fin dalla prima stagione, porterà il 10 luglio al BCT uno dei successi della stagione, “Non ci resta che il crimine” diretto daOspite la protagonista femminile Ilenia Pastorelli.L’universo Taodue capitanato dal produttoresarà al fianco del Festival, con un’importante serata, il 10 luglio, che esaminerà il successo delle fiction, da “Squadra Antimafia” a “Rosy Abate” proprio con i due incontrastati idoli del pubblico italiano, Marco Bocci e Giulia Michelini oltre alla presenza di Valsecchi e Mizio Curcio, capo editor del gruppo.New entry della terza edizione la collaborazione conla piattaforma digitale on demand made in Italy, che con il magazine di cinema Hot Corn, farà rivivere giovedì 11 luglio, i mitici anni Ottanta con il film evento “Yuppies. I giovani di successo”. Il direttore di Hot Corn Andrea Morandi, sarà sul palco con alcuni dei protagonisti,Il ricordo della serie cultcon la serata evento “Quanto ci manchi Boris”, arriva il 14 luglio con i protagonisti ospiti in Piazza Roma.Saranno oltre 200 le opere in concorso per i cinque concorsi del Festival, provenienti da 36 Paesi diversi nel mondo, molti dei quali proiettati in anteprima, infatti ci saranno proiezioni tutti i giorni dalla mattina alla sera durante il Festival. Il 19 luglio si chiuderà conche al Teatro Romano, dirigerà l’Orchestra Filarmonica di Benevento.