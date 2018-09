Adriano Panatta, il cameo nel film La profezia dell'armadillo ispirato al fumetto di Zerocalcare che spopola in rete. Guarda il Video

Generazione Armadillo, i trentenni di Zerocalcare

La profezia dell'armadillo di Zerocalcare diventa un film con un cast di stelle e giovani talenti

Un attore nato, anche se il suo talento principale è quello di maneggiare una racchetta., ex stella del tennis italiano, è tra i protagonisti, in un cameo, del film La profezia dell'armadillo, prodotto da Domenico Procacci e ispirato all'omonimo fumetto di esordio di. Un video esilarante, che sta spopolando in rete.Come tutti i fan del fumettista romano sanno, prima del successo Zerocalcare, al secolo, aveva svolto diversi lavori. Tra questi, c'era anche quello di sottoporre a indagini e questionari i passeggeri dell'aeroporto di Fiumicino. In una scena, compare anche, che interpreta se stesso:, nel ruolo di Zerocalcare, non solo non riconosce l'ex campione di tennis, pensando solo all'omonimia con un anziano e nevrotico vicino di casa, ma mette in sequenza una serie di gaffe clamorose.«Sai qual è il problema di voi giovani? Non vi divertite, non volete sognare, pensate solo a portare a casa il risultato» - recita un convincente Panatta - «Avete perso il senso del bel gioco, dell'armonia, fate dei colpi brutti e senza senso. Ma tu non puoi capì, perché non te ne vai? Ricorda: armonia, il rumore, la musica...».