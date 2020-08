Addio Franca Valeri, il cordoglio sui social: da Gassman e Laura Pausini alla sindaca Raggi

Con #FrancaValeri ci lascia una parte della storia del costume e della tv. Resterà il ricordo di una donna esemplare che ha attraversato tante generazioni di italiani

Profondo dolore per la morte di #FrancaValeri. Attrice amatissima dagli italiani per suoi personaggi indimenticabili che hanno raccontato l'Italia con garbo e umorismo. Roma si stringe intorno alla famiglia

Profondo dolore per la morte di #FrancaValeri. Attrice amatissima dagli italiani per suoi personaggi indimenticabili che hanno raccontato l'Italia con garbo e umorismo. Roma si stringe intorno alla famiglia. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) August 9, 2020

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Agosto 2020, 11:26

Si è spenta a 100 anni, una delle più amate attrici italiane. E in tantissimi sui social, tra attori, vip e non solo, le hanno reso omaggio salutando la triste notizia: daall’ex premier, dalla sindaca di Roma Virginia Raggi alla ministra Teresa Bellanova, da, le parole di Gentiloni». «», il tweet di«Ciao Franca, rip», scrive invece l'attore«Che donna! Riposa in pace Stella», le rende omaggio invece la cantante