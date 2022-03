Addio al danese Bloch, il “Mega Presidente Arcangelo” di Fantozzi

Appariva a Fantozzi con aura mistica, intimandogli di cancellare la scritta offensiva nei suoi riguardi, rimpiazzando il suo nome con quello del malcapitato ragioniere. Lars Bloch, morto ieri a 83 anni, era per tutti il celestiale Mega Presidente Arcangelo del film Fantozzi contro tutti, interprete di una scena cult della serie che ha per protagonista Paolo Villaggio. L'attore danese naturalizzato italiano viveva a Roma, dove oggi sarà allestita la camera ardente, dalle ore 11.30 al Tempietto Egizio al cimitero del Verano.



Nato a Hellerup il 6 agosto 1938, Bloch arrivò in Italia alla fine degli anni 50 e si specializzò in ruoli da caratterista per una serie di film, lavorando con registi come Camillo Mastrocinque, Tinto Brass e Sergio Corbucci. Raggiunse la notorietà però con la sua partecipazione al terzo film della saga di Fantozzi, diretto da Neri Parenti, che lo volle anche in Fracchia contro Dracula. La sua ultima apparizione fu nel film Un bugiardo in paradiso (1998) di Enrico Oldoini. Bloch si aggiunge alla lista di attori ex-celebri capi di Fantozzi scomparsi, come Antonino Faà di Bruno, Paolo Paoloni, Ugo Bologna e Mauro Vestri. (C. Fab.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 07:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA